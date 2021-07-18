عاجل.. جثة رضيع تكشف عن علاقة أرملة وشاب أصغر منها بـ16 سنة بالجيزة

داخل عيادة نساء وتوليد بمنطقة البدرشين، نفذت سيدة جريمة بشعة، حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات أن المتهمة 36 سنة أرملة منذ عدة سنوات ولديها 6 أولاد، وأنها دخلت في علاقة آثمة مع أحد أقارب زوجها، شاب أصغر منها 16 سنة، وحملت منه سفاحا، وعقب حملها تخلصت من الطفل، الجنين، داخل عيادة نساء وتوليد وتركته جثة في الحمام وفرت هاربة.

وتمكنت قوات المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

جثة رضيع في الحمام

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت بمعرفة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، عن أن بدابة الواقعة، كانت بورود بلاغ من طبيبة نساء وتوليد بعثورها على طفل حديث الولادة متوفي داخل الحمام بالعيادة.

وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وبدأت فى فحص مكان الواقعة ومراجعة كشف المرضي الذين يحضرون إلى العيادة، وتم التحفظ على جثة الطفل الرضيع، وأخطرت النيابة التى انتقلت وتبين من خلال المعاينة والفحص عن الطفل جثة هامدة ولا توجد إصابات ظاهرية، وقررت دفنه، وضبط وإحضار المتهمة - المجهولة - والوقوف على ملابسات الواقعة.

كاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

وعقب الانتهاء من معاينة النيابة، بدأت قوة من المباحث تحت قيادة العميد أحمد الويتدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، وبإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، فى فحص مسرح الجريمة وكاميرات المراقبة ورصدت دخول سيدة إلى العيادة، وتغيبها قرابة 40 دقيقة وبعدها خرجت فى هدوء وبعرض صورها على الطبيبة مقدمة البلاغ، تبين أنها لم تقم بالكشف وأنها دخلت الحمام وفرت هاربة.

وتم تحديد المتهمة وألقى القبض عليها وتبين أنها حملت سفاحا عن طريق علاقة غير شرعية مع أقارب زوجها المتوفي، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.