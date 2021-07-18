إجابة امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبي

كشف فتحي أبوطالب، كبير معلمي مادة الفلسفة، عن إجابة امتحان الفلسفة والمنطق، الذي عقد صباح اليوم لطلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي ورقيًا بنظام الـ«بابل شيت» في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، ووسط تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة ضد كورونا، مؤكدًا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشمل أي أجزاء معقدة، موضحًا أن الامتحان اعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وترصد «الوطن» إجابة امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية في الصور الآتية، بحسب «أبوطالب»:

وأشاد عدد من طلاب الشعبة الأدبية بمستوى الامتحان، مؤكدين أنه جاء في مستوى سهل، ولم يشمل أي أسئلة معقدة، موضحين أن الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي، وكان الوقت كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة ومراجعتها جيدًا.

وأكد الطالب عصام محمد، الذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، أن أسئلة الامتحان مباشرة، موضحاً أنه تمكن من الإجابة على الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان.

وأضاف «محمد»، أن جزء الفلسفة سهل ومباشر، أما أسئلة جزء المنطق اعتمدت على الفهم، وركزت على الفصلين الثاني والثالث عن المنطق الرمزي والحجج الاستنباطية.

من جانبه، قال الطالب عمار ياسر، الذي أدى الامتحان بمدرسة الأورمان الثانوية بنين بالدقي، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدًا أن الامتحان ركز على أسماء العلماء في المقرر الدراسي، كما أن المنطق ركز على الاستقراء والاستنباط.

وتابع أن الامتحان أسهل من أسئلة النماذج الاسترشادية التي وفرتها المنصات التعليمية، مؤكدًا أن الوقت كان كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة، لافتًا إلى أن جميع الجروبات التي تزعم تسريب أسئلة وإجابات الامتحانات تنشر إجابات خاطئة.

وفي سياق متصل، أكد الطالب أحمد الصواف، بالصف الثالث الثانوي، أن الامتحان ركز على الفهم: «يعني لو طالب مش مذاكر كويس بس فاهم هيعرف يحل في الامتحان كويس جدًا».

وأضاف «الصواف»، أن الامتحان عوض طلاب الشعبة الأدبية عن صعوبة بعض الامتحانات السابقة، واتفق معه الطالب يوسف شعبان، والذي أكد أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي.