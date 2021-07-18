مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2021.. تعمل حتى الواحدة صباحا

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2021، حيث تبدأ من الساعة 5.15 صباحا وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في اليوم التالي، مشيرا إلى أنّ الشركة لن تمد ساعات العمل داخل محطات مترو الأنفاق خلال عطلة عيد الأضحى 2021، وجميع القطارات خضعت لصيانة عاجلة وبسيطة لاستقبال العيد، كما زادت الشركة أعداد منافذ بيع التذاكر بالمحطات، لمواجهة الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2021.. لا تمديد لساعات العمل خلال العيد

وأوضح عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2021 كما هي في الأيام العادية، وسيتم الدفع بقطارات إضافية لمنع أي زحام على أرصفة المحطات، وسيتم تخصيص 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا خلال عطلة عيد الأضحى، كما تسعى الشركة لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2021.. 20 وحدة إسعافية بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أنّ مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2021، مناسبة لجميع الركاب، وجميع القطارات والمحطات يتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّ الشركة لم ترصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2021.. تعقيم القطارات للوقاية من كورونا

وقال عبدالهادي، عن مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2021، إنّ آخر قطار بالخط الأول (المرج الجديدة - حلوان) يتحرك من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، بينما يتحرك آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء، ويتحرك آخر قطار بالخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب) من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً، ويتحرك آخر قطار بالخط الثالث (العتبة - عدلي منصور) من نادي الشمس الساعة 23.15 مساء، ويتحرك آخر قطار من العتبة 23.45 مساء.