أفضل أماكن التنزه في الإسكندرية خلال عيد الأضحى: «منتزه وستانلي وبحري»

تتجه أعين الجميع إلى الإسكندرية لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بعد غد الثلاثاء، حيث تتميز المدينة الساحلية بوجود أماكن تنزه عديدة تناسب كافة المواطنين، أبرزها كورنيش الإسكندرية، ومنطقة بحري وكوبري ستانلي وسان ستيفانو، بالإضافة إلى حدائق المنتزه والمعمورة وحديقة الحيوان.

كورنيش الإسكندرية.. أرخص خروجة في عيد الأضحى

يعد كورنيش الإسكندرية من أفضل وأهم أماكن التنزه في المحافظة، بل أنه يعد أرخص «خروجة» في عيد الأضحى، حيث «التمشية» والجلوس عليه بشكل مجاني على ذلك الخط الممتد من المنتزه شرقا وصولاً إلى بحري غربا.

ويعطي كورنيش الإسكندرية فرصة كبيرة للاحتفالات بعيد الأضحى من خلال التقاط الصور التذكارية والجلوس بين الصخور والاستمتاع بنسيم البحر إضافة إلى مشاهدة الغروب.

وتمتع الإسكندرية بغروب مميز ورائع في فصل الصيف، حيث ظهور الشمس بمنظر رائع وخلاب يسعي المواطنون إلى مشاهدته والتنزه على الكورنيش، جميعها مشاهد خلابة تجذب المحتفلين.

كوبري ستانلي.. الصور التذكارية في عيد الأضحى

في منتصف كورنيش الإسكندرية، يتواجد كوبري ستانلي الذي يبلغ من العمر 20 عاما فقط إلا أنه من معالم الإسكندرية، فالكوبرى شيد على الطراز الفلورنسى الإيطالي، المستوحى من كوبرى المنتزه، الذي شيده المهندس الإيطالي بروتشى باشا فى عهد الملك فاروق، ما يجعله قبلة لزائري الإسكندرية لأخذ الصور التذكارية عليه.

حدائق المنتزه.. أفضل أماكن التنزه خلال عيد الأضحى

تعد حدائق المنتزه بما تحويه من قصر المنتزه، أحد أهم أماكن التنزه في الإسكندرية كونها تمثل العراقة والتاريخ والأماكن الساحرة بجانب كوبري المنتزه المميز الذي يتم أخذ الصور التذكارية عليه.

وفي ذات السياق، تبرز حدائق الإسكندرية كأماكن للخروج في عيد الأضحى حيث حديقة المعمورة والمنتزه وحديقة الحيوان وعدد من الحدائق والمنتزهات الموجودة في المدينة في الميادين العامة والتي يتواجد فيها المواطنين لشم النسيم والهواء.

سان ستيفانو.. أبرز المولات للتنزه في الإسكندرية

يعد سان ستيفانو أبرز أماكن التنزه في الإسكندرية، ويصنف ضمن مجموعة من المولات الشهيرة في الإسكندرية التي تتجه أعين الزائرين إليها خلال فترة العيد، كونه يوفر أماكن للتجمعات وقضاء أوقات ممتعة بين الأصدقاء.

شوارع الإسكندرية فرحة التنزه في الإسكندرية عيد الأضحى

ويحرص عدد من زائري الإسكندرية خلال فترة عيد الأضحى على التنزه بالسير في شوارع المدينة الساحلية حيث المشي في شارع 45 والعصافرة وشارع خالد بن الوليد ومنطقة محطة الرمل ومنطقة المنشية .

بحري في الإسكندرية.. أصل فرحة عيد الأضحى

وتعد منطقة بحري من أفضل أماكن التنزه في الإسكندرية، خلال فترة عيد الأضحى وبالتحديد بعد الخروج من صلاة العيد، حيث الجلوس على البحر ومشاهدة مناظر خلابة إضافة إلى زيارة قلعة قايتباي وركوب الدراجات للأطفال والتنزه وشراء الهدايا والإكسورات البحرية والأسماك وتناول المثلجات من أشهر بائعي المدينة الساحلية.