«الرعاية الصحية»: نجاح عملية إصلاح الرئة لمواطن في مجمع الإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية الطبي في إنقاذ حياة مواطن، وتم تركيب أنبوبة صدرية له، وتحضيره لإجراء عملية لإصلاح الرئة وغلق الثقب الموجود بها، إثر إصابته بانفجار شديد في الرئة، نتيجة أكياس هوائية بالرئة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، أنه فجر يوم الجمعة الماضي، حضر المواطن «إبراهيم عميرة»، إلى المجمع الطبي التابع للهيئة في محافظة الإسماعيلية، وهو في حالة إعياء شديد، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين إصابته بانفجار شديد في الرئة نتيجة وجود أكياس هوائية بالرئة.

وأضافت أنه على الفور تم تركيب أنبوبة صدرية له وتحضيره لدخول العمليات لإصلاح الرئة وغلق الثقب الموجود بها، مؤكدة أنه تم إجراء العملية له بنجاح واستقرار حالته الصحية وأن الرئة تعمل الآن بكفاءة كاملة.

وتابعت الرعاية الصحية بأنه تم إجراء العملية بنجاح على يد فريق من أمهر الأطباء داخل المجمع الطبي التابع للهيئة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، ويضم كلًا من دكتور السيد فياض رئيس قسم جراحة القلب، دكتور يوحنا إدوارد استشاري جراحة الصدر، دكتور أحمد خليفة أخصائي جراحة القلب والصدر، دكتور أحمد عادل رئيس قسم التخدير، إضافة إلى الفريق المعاون من أكفأ أطقم التمريض وفنيي الأشعة بالمجمع.

جدير بالذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

ويضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، منها تخصصات «القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية»، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعات المتقدمة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي في الإسماعيلية، 423 سريرا، منها 285 سرير إقامة داخلية للمرضى، و63 رعايات مركزة، و14 غرفة عمليات، 32 حضانة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.