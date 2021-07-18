المنشآت الفندقية تحذر من تشغيل «الديسكوهات» خلال عيد الأضحى

حذر هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، كل فنادق الجمهورية، من تشغيل صالات الديسكو والكازينوهات والملاهي الليلية للنزلاء والجمهور، خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، خاصة أن الغرفة لم تتلق إلى الآن، أية موافقات رسمية من وزارة السياحة والآثار، أو من مجلس الوزراء، أو اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الفنادق التي ستفتح تلك الأماكن بشكل فردي، ستتعرض لعقوبات مشددة، قد تصل لإلغاء ترخيص المنشآة وإغلاقها لارتكابها مخالفة ضوابط التشغيل.

الشاعر: لا توجد موافقة رسمية على فتح الديسكوهات حتى الآن

وأضاف لـ«الوطن»، انه في حال صدور موافقة رسمية من وزارة السياحة والآثار، على تشغيل تلك الأماكن، فستعمم الغرفة على الفور، منشور دوري على كل فنادق الجمهورية بتلك الموافقة، مع وضع الضوابط والإجراءات اللأزمة للتشغيل، موضحا أنه حتى الآن، هناك قائمة من المحظورات يحظر على المنشآت الفندقية القيام بها خلال العيد، مثل إقامة الأفراح وحفلات الزفاف بالقاعات المغلقة، وتقديم الشيشة وفتح قاعات الديسكو والملاهى الليلية، وعدم زيادة نسب استقبال النزلاء بالفنادق على النسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار وهى 70% من الطاقة الاستيعابية القصوى للفندق.

وأعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أمس، الحصول على موافقة بتشغيل الديسكوهات والملاهى الليلية «مسارح المنوعات»، وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه جرى الموافقة على فتح الديسكوهات والملاهي الليلية، بنسب إشغال 70% من السعة الاستيعابية القصوى للقاعة مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية.

وأضاف، أنه يسمح للمنشآت السياحية بفتح الديسكوهات والملاهي الليلية باستقبال الجمهور، وفقًا لنسب الإشغال المحددة وهي 70% من السعة الاستيعابية القصوى للصالة، شريطة أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن صالات الديسكو والملاهي الليلية ستكون مفتوحة حتى الساعة الثانية صباحًا.