«السياحة»: فتح الملاهي الليلية خلال إجازات عيد الأضحى

كشف عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن تفاصيل استعدادات الملاهي الليلية والديسكوهات لاستقبال الزبائن خلال إجازات عيد الأضحى، موضحًا أنه جرى الموافقة على فتح الديسكوهات والملاهي الليلية بنسب إشغال 70% من السعة الاستيعابية القصوى للقاعة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية.

مواعيد غلق الديسكوهات: مفتوحة حتى الساعة 2 صباحًا

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يسمح للمنشآت السياحية بفتح الديسكوهات والملاهي الليلية باستقبال الجمهور، وفقًا لنسب الإشغال المحددة وهي 70% من السعة الاستيعابية القصوى للصالة، شريطة أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن صالات الديسكو والملاهي الليلية ستكون مفتوحة حتى الساعة الثانية صباحًا.

وقال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، في تصريح خاص لـ «الوطن» إن الغرفة لم تتلق حتى الآن أي موافقة رسمية من وزارة السياحة والآثار أو مجلس الوزراء على افتتاح صالات الديسكو والملاهي الليلية «الكازينوهات» الموجودة بالفنادق، موضحًا أن الغرفة لم تصدر أي بيان لأعضائها بعودة تلك الخدمات، والتي حظرت اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس منذ أكثر من 16 شهرًا افتتاحها كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها اللجنة آنذاك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الشاعر إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 1502 لسنة 2021 الصادر في 4 يوليو الجاري لم يشير صراحة إلى فتح صالات الديسكو والملاهي الليلية الموجودة بالمنشآت السياحية والفندقية، لافتًا إلى أن الفقرة الثانية من القرار والخاصة بموافقة الحكومة على زيادة نسب التواجد أو الإشغال بالسينمات والمسارح ودور الثقافة وأي أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية شريطة عدم تجاوزها عند استقبال الجمهور نسبة الـ 70% من الطاقة الاستيعابية، قد يكون جرى تفسيرها جملة.

وأشار إلى أن الملاهي الليلية والديسكوهات بالفنادق ستظل مغلقة إلى حين وصول موافقة رسمية من وزارة السياحة على فتح تلك الأماكن أمام النزلاء والسياح والجمهور.