مياه الدقهلية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك؛ حيث أمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن «125» على مدار 24 ساعة لحلها فورًا، خاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع، ومن المتوقع تزايدها أيام النحر، أو أي مشكلات تتعلق بجودة المياه.

إلغاء الإجازات في قطاعات مياه الشرب خلال عيد الأضحى

وأكد «نصر» في بيان صحفي، ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم، والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، وتقرر إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسؤولة.

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، كما أمر برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشكلات، تطرأ في الشبكات والمحطات.

استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن والواتس أب

وجه رئيس مجلس الإدارة بتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات، وضرورة تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأوضح أن الشركة ترحب بأي شكاوى أو استفسارات ترد من المواطنين عبر الخط الساخن على الرقم 125 من أي خط أرضي، وعبر تطبيق واتس آب من أي تليفون محمول على الرقم 01002501115 على مدار الـ 24 ساعة، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع «فيس بوك».