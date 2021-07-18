تنتظر الافتتاح الرئاسي قريبا.. تفاصيل جولة «مدبولي» في العلمين الجديدة

قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفقد اليوم، مع وزير الإسكان، المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة، والمنتظر افتتاحها رئاسيا قريبا، حيث تفقد المنطقة الشاطئية، و15 برجا، كما تفقد المنطقة الترفيهية، التي بدأ تشغيل بها 11 مبنى، إضافة للممشى السياحي بطول 7 كم.

وأضاف «سمير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أنّ رئيس الوزراء، تفقد جامعة العلمين الجديدة والأكاديمية البحرية، إضافة للمدينة التراثية ومدينة الفنون، كما تفقد الجامع والكنيسة، ومجمع السينمات والمعارض، لافتا إلى أن رئيس الوزراء، تفقد كل مشروعات المرحلة الأولى.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة، أول مدينة على الساحل، فكل التجمعات العمرانية المطلة على الساحل الشمالي، عبارة عن قرى سياحية وكمبوندات، تعمل طوال الصيف فقط، بينما العلمين هي مدينة جديدة تحتوي على كل المكونات والمقومات للعمل طوال العام، كما أن المدينة ذات طابع خاص، حيث واجهتها الساحلية 14 كم، كما تحتوي على 18 برجا سكنية في المرحلة الأولى و15 برجا في المرحلة الثانية، والتي بدأ العمل بها.

وأشار إلى أن المدينة تحتوي على مدينة الفنون أو المدينة التراثية التي ستكون مزارا سياحيا طوال العام، إذ تحتوي على أوبرا ومتحف وأرض معارض ودار سينمات، كما يوجد في المدينة، كل أنماط الإسكان بداية من الإسكان الاجتماعي وسكن مصر والإسكان المتوسط والداون تاون والكومباوند السكني والحي اللاتيني بجانب الإسكان الفاخر والفندقي في الأبراج، «المدينة تستهدف كل شرائح المجتمع، وسنطمع بأن تكون العاصمة الصيفية لمصر».

وأكد أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى، وصلت لـ92%، «نعمل على قدم وساق إننا نقفل المشروعات دي ونبدأ ندخلها للتشغيل، وكل شهر بندخل مشروع للتشغيل».