الحالة الصحية لإيمان الحصري.. أسرتها تطلب الدعاء

يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة تطورات الحالة الصحية لإيمان الحصري، لا سيماوأنها تعرضت لخطأ جراحي منذ أكثر من شهرين تقريبًا، وما زالت تخضع للعلاج حتى الآن.

وفي ضوء الحالة الصحية لإيمان الحصري، ناشدت أسرتها عبر الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «تناشد الأسرة محبي إيمان، بالدعاء لها في هذه الأيام المباركة، كي يتم شفاؤها على خير في القريب العاجل».

وبجانب الحالة الصحية لإيمان الحصري، تقدمت الأسرة بالشكر إلى مؤسسة «أبواب الخير للرعاية والتنمية»، بعد تحملها تكلفة توصيل خط مياه شرب لإحدى القرى بمحافظة المنيا، بنية الشفاء العاجل لها.

جراحة خاطئة لإيمان الحصري

وكانت الحالة الصحية لإيمان الحصري شهدت تدهورًا كبيرًا خلال الشهرين الماضيين، حيث نشرت صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل للإعلامية القديرة إيمان الحصري.. ‏‎أجرت الزميلة إيمان الحصري عملية جراحية، الأمر الذي ترتب عليه حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى، على أمل استقرار الحالة أو لا قدر إجراء عملية أخرى.. نطالب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل».

سيرة ومسيرة إيمان الحصري

وتقدم إيمان الحصري برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، منذ انطلاقتها في 2017.

وتخرجت «إيمان» في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وبدأت مشوارها المهني في قناة «النيل للأخبار»، قبل أن تنتقل للمشاركة في تقديم برنامج «البيت بيتك».

وسافرت إيمان الحصري إلى الأراضي المحتلة في عام 2007، لتنقل للتليفزيون المصري ما يدور آنذاك من أحداث صعبة.

كما عملت في قناة الحرة، في برنامج «هن» الذي استطاعت من خلاله تقديم الواقع السياسي للمرأة العربية.

كما عملت في عدة قنوات من بينها صدى البلد والمحور، قبل أن تستقر في شبكة قنوات dmc، لتقديم البرنامج المسائي الرئيسي في المحطة، مع انطلاقتها.