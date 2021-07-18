«محصلش وفاق».. أول تعليق من محمد عطية بعد انفصاله عن ميرنا الهلباوي

بعد حالة حب وخطوبة استمرت نحو عام، بين الفنان محمد عطية والكاتبة ميرنا الهلباوي، أعلن الثنائي انفصالهما، ومسح كل منهما الصور التي تجمعهما من حساباتهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

محمد عطية وميرنا الهلباوي ارتبطا في أكتوبر الماضي

وعن سبب انفصالهما، قال محمد عطية في تصريحات لـ«الوطن»: «شيء مزعج للغاية أن تكون حياة الإنسان الشخصية مفتوحة على الملأ، وهذا أمر شخصي».

وتابع: «أنا وميرنا الهلباوي أصحاب، وهنفضل أصحاب، وممكن تقول محصلش وفاق».

وأعلنت ميرنا الهلباوى الانفصال عن محمد عطية عبر خاصية «إستوري» على «إنستجرام»، وكتبت: «single.. الحمد لله على كل شيء»، ومسحت كل صورهما سويا.

محمد عطية: أنا وميرنا هنفضل صحاب

واحتفل الفنان محمد عطية بخطوبته على ميرنا الهلباوي، في شهر أكتوبر الماضي، بحضور المقربين فقط وأهل العروسين طبقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ونشر عددا من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهر الثنائي عقب الخطوبة في لقاء مع برنامج «إي تي بالعربي» تحدثا فيه عن قصة حبهما وقرار الخطوبة.

وميرنا الهلباوي من محافظة الإسكندرية، تربت وسط أسرة متوسطة، وتخرجت من كلية السياحة والفنادق، وعملت كمقدمة برامج في الراديو، وكذلك في أحد البرامج بإذاعة «إنيرجي»، مع الإعلامي وائل منصور.

وكتبت ميرنا الهلباوي، روايتين هما: «مر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا»، وبعد نجاحها قدمت «كونداليني»، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ51، وانضمت لأحد أندية كرة القدم، وظلت تلعب لفترة طويلة، إلا أنها تعرضت لإصابة حالت بينها وبين الرياضة.