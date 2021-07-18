المتهم باغتصاب سيدة: مارست معها الجنس أمام أخي لأقنعه بعدم الزواج منها

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن مقطع فيديو يتضمن استغاثة من إحدى السيدات، لتعرضها للاغتصاب من شخصين، فتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخصين وضبطهما.

وبمواجهتهما، قرر أحدهما أنه اصطحب السيدة إلى منزله بمحض إرادتها، وتعاطيا المواد المخدرة، ومارسا الأعمال المنافية للآداب، وذلك لاتفاق شقيقه على الزواج منها، عقب إنهاء إجراءات الطلاق من زوجها، رغبة منه في افتضاح أمرها لشقيقه، لعدم زواجه منها لسوء سلوكها.

وبمواجهة الثاني بأقوال شقيقه، أيد ما جاء بأقواله، وقرر بأنه كان يرغب الزواج منها، ونفى قيامه بالاعتداء عليها، مضيفا أن نشرها فيديو الاستغاثة، لعلم زوجها بسوء سلوكها، ورغبتها فى إثبات براءتها أمام زوجها المتواجد بالخارج.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.