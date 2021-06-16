6 جرائم مروعة في أسبوع بالفيوم.. اغتصاب «مسنة» وقتل «قابيل وهابيل»

شهدت محافظة الفيوم سلسلة من الجرائم البشعة، بلغ عددها 6 جرائم، خلال أقل من أسبوع، حيث بدأ الأسبوع بقضية قتل على طريقة «قابيل وهابيل»، حيث شاب على قتل شقيقه، وفي نفس اليوم استغل عاطل كبر سن جارته المسنة، التي تجاوزت 90 سنة، فقام بسرقتها واغتصابها، فيما قضت المحكمة بمعاقبة 15 متهماً بالسجن المؤبد، لقيامهم بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف رجال الشرطة، فيما أنهى شاب حياته بإطلاق النيران على رأسه، وأخيراً قتل شاب والده، انتقاماً منه لتطليق والدته.

على طريقة «قابيل وهابيل» مدرس يقتل شقيقه

لم يتذكر «عبد الله» طفولته مع شقيقه «مصطفى»، ولا السرير الذي جمعهما معاً في سنوات طفولتهما وشبابهما، كل ما كان يفكر فيه هو الانتقام من أخيه، الذي أغلق محبس المياه لمنعها من الوصول إلى شقته، بعد مشاجرة بينهما إثر تعدي أطفال أحدهما على أبناء عمهما، أثناء اللعب.

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء إسلام الصاوي، رئيس مباحث مركز يوسف الصديق، يفيد بقيام اخصائي اجتماعي في مدرسة «قصر قارون»، يُدعى «عبد الله محمد حميدة»، بقتل شقيقه «مصطفى»، 40 سنة، بمساعدة نجل الأول «محمد»، الطالب الجامعي، انتقاماً منه لقطعه المياه عن شقته، بعد خلاف بينهما بسبب لهو الأطفال.

وكشفت التحقيقات عن أنّ القاتل استيقظ في الصباح، وأخرج سكيناً من المطبخ، ثم اصطحب ابنه إلى منزل شقيقه، وطرقا الباب عليه، وعندما هم الأخ الأصغر بفتح باب شقته، بادره شقيقه الأكبر وابنه بطعنه عدة طعنات، سقط على إثرها غارقاً في دمائه.

عاطل يسرق جارته التسعينية ويتعدى عليها جنسياً

وفي جريمة أخرى، استغل عاطل في منتصف الأربعينيات من عمره، معيشة جارته المُسنة صاحبة الـ95 سنة، في منزلها بمفردها، فقرر التسلل إلى المنزل لسرقها، وقام بالتعدي عليها جنسياً، معتقداً أنّها لن تتذكر ما حدث، لإصابتها بـ«الزهايمر».

وهرع رجال شرطة إطسا إلى مكان الحادث، وتبين أن المتهم «محمد س.»، 45 سنة، تسلل إلى منزل جارته، البالغة من العمر 95 سنة، بغرض سرقة المنزل، ولكن الشيطان لعب بعقله، وقرر التعدي عليها جنسياً، فهددها بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، وفر هارباً بعد تنفيذ جريمته.

المؤبد لـ15 شخصاً استهدفوا رجال الشرطة

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين محمد البرلس، وعلي لاشين، أحكاماً بالسجن المؤبد على 15 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية.

وأدين المتهمون بارتكاب جريمة استهداف رجال الشرطة، بما في ذلك منع الشرطة من أداء واجباتهم، ومهمتهم في حماية المحولات الكهربائية على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، وقتل سائق شرطة، وإصابة ضابط ورجل شرطة، وإتلاف الأموال المملوكة للشرطة عمداً، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة غير مصرح بها، واستخدامها في أنشطة إرهابية.

شاب يقتل والده بعد تطليق والدته

وكشف التحقيق الذي أجراه قسم شرطة ثاني الفيوم، عن لغز العثور على جثة تاجر ملابس، يبلغ من العمر 46 سنة، داخل شقته المستأجرة حديثاً بمنطقة «منشية البكري»، بمدينة الفيوم، حيث تبين أن ابنه قام بقتله بطريقة بشعة، انتقاماً منه، بعد قيام الأب المجني عليه بتطليق زوجته، والدة الابن المتهم.

وتم الكشف عن الجريمة عندما توجه «محمود مصطفى»، تاجر ملابس، إلى شقة صديقه وشريكه في التجارة، «مصطفى عبد الناصر فرج الله»، 46 سنة، فوجد الباب مفتوحاً وبه بقع دماء، وعندما دخل الشقة، ووجد شريكه جثة هامدة غارقاً في دمائه.

وتمكن الفريق البحثي، بقيادة اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف لغز العثور عن جثة رجل الأعمال، حيث اكتشفت الشرطة لاحقًا، أنّ ابنه، البالغ من العمر 19 سنة، ضربه بحجر على رأسه لإنهاء حياته، انتقاماُ منه لتطليقه والدته، من أجل الزواج بأخرى.

انتحار شاب بإطلاق النيران على نفسه

وأقدم طالب جامعي يُدعى «محمد مجدي»، 21 سنة، على التخلص من حياته بطريقة بشعة، حيث قام بإطلاق عيار ناري على رأسه، مما أدى إلى وفاته في الحال، بسبب مروره بأزمة نفسية، إثر وفاة أحد أقاربه، مما جعله دائم الشعور بالوحدة، وذلك بعدما قام بتغيير وضع حالته على تطبيق «واتسآب»، بعبارة «أستودعكم الله».

وأبلغت أسرته الشرطة فور العثور عليه وقد انفجر رأسه في شقته، التي أعدها للزواج فيها في الطابق العلوي بمنزل أسرته بحي «الشيخة شفا»، في نطاق قسم ثاني الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وفاة زوجة عشرينية حامل

وتوفيت زوجة عشرينية حامل، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة امتناعها عن تناول الطعام لفترة طويلة، لمرورها بأزمة نفسية، بسبب مشاجرة بينها وبين زوجها، تركت على أثرها منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أهليتها، ورفضت تناول الطعام لعدم سؤال زوجها عنها، رغم كونها حامل، أو محاولته إعادتها للمنزل.

وفوجئ أهالي الزوجة «أ. م.»، 20 سنة، بسقوطها على الأرض في مدخل المنزل، فاستغاثوا بالإسعاف اعتقاداً منهم بأنّها أصيبت بإغماء، ولكن المسعفين أخبروهم بوفاتها، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.