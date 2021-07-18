ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين جزارين بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط طرفي المشاجرة بالمحافظة، وتشاجرا بسبب خلافات بينهما.

ونجحت في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، بحدوث مشاجرة بين اثنين من أصحاب محال الجزارة والعاملين لديهما بدائرة القسم.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: «مالك محل جزارة «مصاب بجروح قطعية»، و4 عاملين بذات المحل»، وطرف ثان: «مالك محل جزارة، مصاب بجروح قطعية متفرقة»، و4 عاملين»، بسبب خلافات بين مالكي المحلين تدخل على أثرها باقي أفراد الطرفين، وتبادلوا خلالها التعدي الضرب بالعصى والأسلحة البيضاء، ونتج عن ذلك إصابة مالكي المحلين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة «2 سكين – 4 عصا»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.