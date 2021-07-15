طريقة سهلة تحدد عمر أضحية العيد أثناء شرائها .. افحص الأسنان

يحتار بعض المواطنين في تحديد عمر الأضحية أثناء شراء الماشية من أبقار وأغنام وماعز من الأسواق المختلفة لذبحها في أيام التشريق خلال عيد الأضحي المبارك، واتباعا للقواعد الشرعية للتضحية وهي أن يكون عمر البقر والجاموس من عامين فأكثر والخراف من 6 أشهر فأكثر والماعز من عام فأكثر.

تحديد عمر أضحية عيد الأضحي من خلال أسنانها

وقال سلامة عبد القادر، تاجر ماشية، إن عمر الأضحية، يتم تحديده من خلال فحص الأسنان، فبحسب عدد الأسنان المكسورة في فم الماشية يتم تحديد عمرها، فكل سنتين مكسورتين من فم الماشية تساوي عام واحد، بمعني أن وجود سنتين مكسورتين في منتصف أسنان الخراف معناه أن عمرها عام واحد، وأذا تبين وجود 4 أسنان مكسورة فعمرها عامين، وهذا ينطبق علي الماعز والخراف، أما بالنسبة للجاموس والأبقار فأن وجود سنتين مكسورتين بالفم يعني أن عمرها تجاوز العامين.

ارتفاع أسعار الماشية في عيد الأضحى

وشهدت أسواق الماشية في المنيا حالة من الرواج بسبب زيادة الطلب علي الشراء قبل أيام من عيد الأضحي المبارك، حيث وصل سعر الكيلو نفس غير مذبوح بين 55 و60 للضأن الخراف، وبين 52و57 للجاموس والأبقار.

وسجلت أسعار الماشية إرتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي، وقبل شهر بدأت أسعار للحوم الحمراء ترتفع تدريجيا في معظم أنحاء محافظة المنيا ليصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلي 140 جنيها، بدلا من 120، وأرجع الجزارين هذه الزيادة المؤقتة إلي إرتفاع الطلب علي الشراء تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك، إضافة إلي إرتفاع تكاليف التربية بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية.

أقرأ المزيد:

محافظ المنيا: ذبح الأضاحي بالمجازر مجانا أول أيام العيد