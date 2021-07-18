شروط وضوابط إنشاء لجان الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، مجموعة من الخدمات الاجتماعية، كالمساعدات المادية والنقدية والقروض، بالإضافة إلى خدمة إنشاء لجان تابعة للبنك تسمى بلجان الزكاة، وهى لجان شعبية، تطوعية، اختيارية تتكون من مجموعة من الأشخاص المتآلفين محبين للخير، ولقضاء حوائج الناس، ويسعون لخدمة أهاليهم، وجيرانهم.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لخدمة إنشاء وصرف أموال الزكاة التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، وفقًا لما حددته سياسة البنك المعلنة، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التضامن وبنك ناصر، على مدار الساعة.

الفئات المستحقة لإشهار لجان الزكاة التابعة لبنك ناصر الاجتماعي

أوضح البنك، أن فئات عدة من المستحقين للجان الزكاة، ومنهم الأفراد الراغبين في إشهار تلك اللجان سواء بالمساجد، أو الجهات الحكومية بالقرية، أو الحى، أوالمنطقة، أو الشركة، أو المصنع، أو النادى، أو أى تجمع سكاني ينتمون إليه، وهى متعددة.

شروط إشهار لجان الزكاة

- ألا يقل السن عن «21» سنة.

- أن يكون من المشهود له بحسن السمعة.

- أن يكون من المحبين للعمل الخيري.

- يفضل أن يكون أعضاء اللجنة من المزكين.

الأنشطة التي تقدمها لجان الزكاة التابعة لبنك ناصر الاجتماعي

تلقى أمول الزكاة والصدقات والتبرعات النقدية والعينية.

صرف الزكوات المجمعة على مستحقيها.

رعاية فئات الفقراء والمحتاجين والأيتام والمطلقات والأرامل.

ضمان ومتابعة مشروعات تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاج.

إقامة مشروعات خدمية ذات طابع اجتماعى بهامش اقتصادى بسيط «مستشفيات، مراكز غسيل كلوى،مستوصفات، سيارة تكريم الإنسان، مراكز تدريب، مشاغل» وغيرها.

حيث كان لهذه المشروعات دور بارز فى رفع المعاناة عن كاهل الفقراء فى محيط مقار هذه اللجان أثر واضح فىتنمية المجتمع.

إجراءات إشهار لجان الزكاة التابعة لبنك ناصر

عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي السارية لكل عضو.

بيان بالرقم التأميني (مستخرج آليا).

استيفاء توقيعات رواد المسجد أو القرية المقامة بها اللجنة بمحضر الاجتماع أو بكشف منفصل بالاسم والتوقيعمن غير أعضاء اللجنة في التشكيل الجديد.

استيفاء نماذج توقيعات المؤسسين أمام الموظف المختص.