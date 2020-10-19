كيفية تشكيل لجان الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي وإجراءات الحصول على الخدمة

يقدم بنك ناصرالاجتماعي خدمة إنشاء لجان تابعة له، يطلق عليها (لجان الزكاة)، وهي لجان شعبية، تطوعية، اختيارية، تتكون من مجموعة أشخاص متآلفين محبين للخير، ولقضاء حوائج الناس، ويسعون لخدمة أهاليهم وجيرانهم.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات المتنوعة التي تقدمها لقرائها الفئات المستحقة وشروط وإجراءات الحصول على الخدمة على النحو التالي:

الفئات المستحقة للخدمة

الأفراد الراغبين في إشهار تلك اللجان سواء بالمساجد أو الجهات الحكومية بالقرية، أو الحي، أو المنطقة، أو الشركة، أو المصنع، أو النادي، أو أي تجمع سكاني ينتمون إليه، وهي متعددة.

الشروط والأحكام

1- أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة بمقر إنشائها.

2- مدة عمل اللجنة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ قرار تشكيلها.

3- لا يقل عدد أعضائها عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضو.

4- ألا يقل السن عن 21 عامًا.

5- أن يكون من المشهود له بحسن السمعة.

6- أن يكون من المحبين للعمل الخيري.

7- يفضل أن يكون أعضاء اللجنة من المزكين.

إجراءات الحصول على الخدمة (تشكيل لجنة زكاة)

1- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي السارية لكل عضو.

2- بيان بالرقم التأميني (مستخرج آليًا).

3- استيفاء توقيعات رواد المسجد أو القرية المقامة بها اللجنة بمحضر الاجتماع أو بكشف منفصل بالاسم والتوقيع من غير أعضاء اللجنة في التشكيل الجديد

4- استيفاء نماذج توقيعات المؤسسين أمام الموظف المختص.

الأنشطة التي تقدمها لجان الزكاة

1- تلقي أموال الزكاة والصدقات والتبرعات النقدية والعينية.

2- صرف الزكوات المجمعة لمستحقيها.

3- رعاية فئات الفقراء والمحتاجين والأيتام والمطلقات والأرامل.

4- ضمان ومتابعة مشروعات تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاج.

5- إقامة مشروعات خدميه ذات طابع اجتماعي بهامش اقتصادي بسيط (مستشفيات – مراكز غسيل كلوي – مستوصفات – سيارة تكريم الإنسان – مراكز تدريب – مشاغل).