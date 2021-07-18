صكوك الأضحية.. حصيلة أوقاف مطروح قبل العيد مليون جنيه

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، زيادة عدد صكوك الأضحية، هذا العام، من خلال تبرع المواطنين بأموالهم للمساهمة في الأضاحي التي تشتريها وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن القيمة الإجمالية للصكوك تجاوزت مليون جنيه مصري بما يساوي 500 من صك الأضحية، وهناك إقبال كبير على الصكوك مع اقتراب عيد الأضحى، ولا تزال التبرعات مفتوحة أمام الراغبين من أهالي مراكز ومدن مطروح في المساجد.

صكوك الأضحية.. تعرف على قيمة الصك وكيفية التبرع

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن قيمة صحك الأضحية هذا العام يبلغ 2000 جنيه، بزيادة 200 جنيه عن العام الماضي، بعد أن كان 1800 جنيه، ويقوم الراغبون بالتبرع في الصكوك، بالذهاب لأقرب مسجد تابع لمديرية الأوقاف، ويتبرع من خلال أئمة المساجد، ويتسلم إيصال رسمي معتمد من وزارة الأوقاف، ويرشح رب الأسرة ابن أو فتاة من أبنائه لتسلم الصك لتربية الجيل الجديد على سنة التبرع، والمشاركة في أعمال الخير.

صكوك الأضحية.. مشروع قومي من وزارة الأوقاف

وأضاف وكيل أوقاف مطروح أن قيمة صكوك الأضحية التي يشارك بها المواطنون، هي عبارة عن شراء وزارة الأوقاف عجول أضاحي من السودان بسعر الجملة، ويجرى نقلها على نفقة الدولة، وذبحها أيضًا على نفقة الدولة في مجازر حكومية بمحافظة أسوان، ويعقبها توزيع اللحوم للمحافظات حسب مشاركة كل محافظة، وتقوم لجنة من مديرية أوقاف مطروح بتوزيع اللحوم من خلال ثلاجات مبردة على مراكز المدن، من خلال أئمة المساجد وتوصيل اللحوم إلى منازل الأكثر احتياجًا، وتسلمها لهم، حفاظا على كرامة المواطنين دون أن يخرجوا من المنازل ودون أي تصوير، لأنها لوجه الله، ونحن ننفذ أحد الشعائر، ويكون ذلك عقب عيد الأضحى المبارك.