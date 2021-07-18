وزير النقل: هنشيل المخالفات على أرض السكة الحديد بدل ما ندفع تعويضات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن بعض الأشخاص الذين انتقلوا من منطقة غيط العنب ونُقلوا إلى منطقة سيدي محرم أسسوا عششا في حرم السكة الحديد وأحضروا مواشي وخيل، لذا سيتم إزالة ذلك لأن الدولة محتاجة هذه الأرض من أجل إقامة القطار السريع الذي سيخدم الإسكندرية وأهلها وكل المصريين.

وتابع «الوزير» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «ten»: «إحنا هناخد الأرض ونزيل المخالفات بدل ما نشيل عمارات ونعمل إزالات وندفع تعويضات وهو من الشهر الجاي هتتعمل المحطة النهائية للقطار السريع في محطة محرم بيك في الإسكندرية».

من جانبه، أشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أنه يتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الهيئة السكة الحديدة بعد استغلال الأشخاص الأراضي الخاصة بالسكة وإقامة اسطبلات ومواشي، لافتا إلى أن ذلك يقلل الحوادث من أجل تطوير السكة الحديد لتنفيذ القطار السريع الذي سيخدم أهل إسكندرية ومطروح ومختلف المحافظات.

ويصل مسار القطار المكهرب 1795 كيلو مترا بتكلفة 360 مليار جنيه وتتم أعمال المسح وتخطيط المسار وسيقلل القطار من مدة السفر بين المحافظات وتنفذ شركة سيمنز الألمانية أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء كما ستزود مصر بـ 35 قطارا إقليميا و10 جرارات لنقل البضائع.

وسيبدأ الخط الأول من المشروع يبدأ من العين السخنة مرورًا بالإسكندرية حتى العلمين الجديدة وسيمر أيضا القطار على العاصمة الإدارية ومدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في 24 شهرا والتي ستبدأ من العين السخنة إلى العلمين الجديدة وسيتم استكمال خط السادس من أكتوبر – الأقصر – أسوان بطول 850 كليو مترا بإجمالي 100 مليار دولار أما خط الغردقة الأقصر بطول 285 كيلو مترا سيتكلف 2 مليار دولار.