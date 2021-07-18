عاجل.. مصرع شاب في حادث سير بكفر الشيخ

لقى شاب مصرعه إثر إصابته في حادث سير بدائرة مركز بلطيم، وحاول الأطباء عمل الإنعاش الرئوي له داخل استقبال مستشفى البرلس، لكنه لم يستجب له وتوفى متأثرا بإصابته.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد باستقبال مستشفى برج البرلس المركزي شابا مصابا بإصابات بالغة نتيجة حادث سير بدائرة مركز بلطيم، ولم يستجب الشاب لعمل الإنعاش الرئوي له داخل استقبال مستشفى برج البرلس المركزي، وتوفى متأثرا بإصابته.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتبين وفاة شاب يدعى «أحمد عادل بيومي» 20 سنة، مقيم بقرية الغانمية، وجرى نقل الشاب من استقبال المستشفى إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بدوران النصر في مدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة تفيد إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بدوران النصر بمدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.