إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم بكفر الشيخ

استقبل مستشفى برج البرلس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 4 مصابين، بينهم طفل، في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية «مسطروه»، التابعة لمركز بلطيم.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بوقوع حادث تصادم علي الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية مسطروه، بدائرة المركز، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، بينهم طفل.

وتبين إصابة كل من «رضا كمال محمد الشربيني»، 55 سنة، مقيم بمدينة سيدي غازي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسد، و«إياد محمد محب»، 11 سنة، مقيم بقرية «إبشان»، التابعة لمركز كفر الشيخ، مصاب بكدمات متفرقة، و«محمد معوض محمد»، 48 سنة، مقيم بمدينة 6 أكتوبر، مصاب بكدمات متفرقة، و«رقية الجوهري محمد إبراهيم»، 50 سنة، مقيمة بكفر الشيخ، مصابة بكدمات متفرقة، وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.