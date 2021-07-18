الأوقاف: مدة التكبير 7 دقائق والخطبة 10.. والصلاة بالمساجد الكبيرة

قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ومساعد وزير الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة وغير مسموح بالصلاة في الساحات التي لا تسمح بها الأوقاف، مطالبا الأشخاص أن يكونوا على وضوء قبل الذهاب إلى المساجد لأن دورات المياه مغلقة كما يجب ارتداء الكمامات الطبية وإحضار المصلية الشخصية، لافتا إلى ضرورة عدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات أو المشروبات في أماكن صلاة الرجال أو السيدات.

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news » وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، اليوم الأحد، أن يطالب الأشخاص بتطبيق التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن فتح المسجد قبل صلاة العيد بـ 10 دقائق وكذلك الإغلاق سيكون بعد 10 دقائق، مطالبا بعدم التزاحم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن التكبير لن يزيد عن 7 دقائق كما أن خطبة العيد لن تزيد عن 10 دقائق، مبنيا أن أماكن صلاة السيدات يتم فتحها تحت إشراف واعظات تابعات للأوقاف.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف: «من كان قادرا على الصيام يوم عرفة يفعل ومن يستطيع الإنفاق فليفعل ويصل الأرحام ويفعل ما يقدر عليه من الصالحات لأن الله أقسم بالأيام الـ 10، والشخص يدعو بما يريد وبما يقدر عليه، ويمكن الشخص أن يقرأ القرآن وأن يزور مريضا لذا فالخير أمر محمود ومنتظر في هذا اليوم نسأل الله أن يوفقنا جميعا».