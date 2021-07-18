أستاذ مناعة: بريطانيا ستطبق الجرعة الثالثة إجباريا من سبتمبر المقبل

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، إن بريطانيا تصنِّف مصر ضمن القائمة الحمراء لأنها تنظر إلى عدد الحاصلين على التطعيم المضاد لكورونا كوفيد 19 وعدد الأشخاص المصابين وكذلك الخطط المستقبلية للدولة لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن السعودية والإمارات أيضا ضمن القائمة الحمراء ومن يعود من هذه الدول يجلس في الفندق لمدة 10 أيام على حسابه الشخصي خوفا من انتشار المرض مع إجراء مسحات بي سي آر بشكل دوري.

وأضاف «الشربيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم الأحد، أن الصراع المقبل سيكون حول اللقاحات لأن كل الدول ستحرص على توفير اللقاحات لمواطنيها، مبينا أن الجميع يحتاج جرعتين وأحيانا يمكن أن يحصل الشخص على الثالثة، لافتا إلى أن التطعيم الثالث سيكون إجباريا في بريطانيا من سبتمبر المقبل.

وتابع أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام: «في مجهود مبذول لتوفير لقاحات معونة لدول أفريقية عشان معندهاش فرصة غير أنها تحصل على دعم أو تبرعات من دول لديها اللقاحات، الأنانية صفة في البشر بشكل عام لكن في محاولة لتوفير اللقاحات من دول مختلفة زي الصين وبريطانيا وأمريكا وروسيا عشان يتم الانتهاء من فيروس كورونا المستجد ويرجع الاقتصاد يشتغل تاني زي زمان بوتيرة أعلى».

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي في الصين وأصبح وباء عالميا في مارس 2020 وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من حيث أعداد الإصابات والوفيات.