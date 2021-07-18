عضو مكافحة كورونا يكشف الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز: محتاجة دعواتكم

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا إن الفنانة في حاجة لجهاز الأكسجين وجهاز التنفس الصناعي، وحالتها مستقرة لكن بعد وضعها على الأجهزة، مطالبا بدعوات المواطنين لها بالشفاء.

وأضاف «النادي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم الأحد، أن طول مدة تعافي البعض من كورونا يرجع إلى أن البعض يصاب بالعدوى، ويتعافى منها، ولكن تترك آثار التهابات تليفية على نسيج الرئة ما يضعف قدرتها على إدخال الأكسجين وتخلصها من ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي مجهود النفس دائما مرتفع والاحتياج للأكسجين وأجهزة التنفس المساعدة مطلوب لفترة قد تستمر لفترة طويلة.

وتابع: «أن هذه الحالة متكررة ولكن ليست بنسبة عالية، يعني من كل 100 واحد بيجيلهم كورونا فيه 10 بيجيلهم توابع متلازمة ما بعد كورونا، الـ 10 دول بيجيلهم أحيانا بصورة حادة وتروح وأحيانا بصورة متكررة بها انتكاسات وأحيانا بصورة مزمنة لا تنتهي».

وعن سبب عدم ظهور الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في الإعلام في الآونة الأخيرة، قال إنه مشغول بمنصب الأمين العام للزمالة المصرية، وهي مهمة قوية أوكل بها، لذلك لا يظهر كثيرا على القنوات التليفزيونية.