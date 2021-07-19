من أوراق التحقيق: شعيشع مدعي النبوة منع الصلاة والحج في مكة (8)

طقوس غريبة، ابتدعها صلاح شعيشع مدعى النبوة فى الإسكندرية، لجماعته ومريديه، حيث أباح كل شئ وقدم تفسيرات شاذة وخاطئة لآيات من القرآن، وقسم جماعته لملوك وصعاليك، والملوك هم المؤمنون به منذ الستينيات، أما الصعاليك فهم حديثو العهد بالإيمان به، كما دعا خلال جلساته فى صالة منزله التى أسماها ساحة الرحمن، بتطبيق نظام القبلات حتى تتنزل البركات، بحسب ما جاء بالتحقيقات.

تحريم صلاة الجمعة

فى بداية الثمانينيات، كان «صلاح» يحض مريديه على عدم صلاة الجمعة، وأفتى لهم بأن كل من يصلى الجمعة «بهيم»، «لأن صـلاة الجمعة لا تصلح إلا في دولة إسلامية، وحتى الآن لا توجد على الكرة الأرضـية دولة إسلامية يبقى ممنوع صلاة الجمعة»، ثم أفتى عن الحج بقوله «المعروف لعامة الناس أن حضرة النبي مات ودفن في المدينة، وهذا ظـاهر للجهلاء، أما خواص الناس وهم أصحاب الطرق فيعلمون أن النبي لم يمت وأحباب حضرة النبي اللي هم إحنا عارفين إنه عاد في صورة الدكتور صلاح.. طيب ما فائدة الحـج وحضرة النبي موجود في جسد الشيخ في الإسكندرية، الكلام ده واضح والملوك أسيادي رأوني في المنام، وقالوا إني سيدنا محمد.. إذن بدل ما تروح على محمد القديم أنا قدامك أهو. اللي عايزين يزوروا حضرة النبي يقعدوا قـدامي… الناس إللي بتروح تحج دول بيزوروا حديد».

من أحب صلاح فهو فى الجنة

فتاوى صلاح الفاجرة، لم تتوقف، حيث قال عن الصلاة: «لو كل واحد يتذكر شيخه في قلبه ويبطّل صلاة إلى يوم القيامة فهو داخل الجنة بإذن الله وشعيشع.. الناس تعيش في غباء مستحكم، الصلاة لا تقرب إلى الله لكن الطريق إلى الله هو حب حضرة النبي حب حقيقي، حتى بدون صلاة أو صيام، هل سمعتم الحديث القائل من أحب صلاح فهو في الجنة ومن أحب صلاح فهو منا».

حكاية التنزيلات

جلسات الساحة فى صالة منزله، كانت أكثر فجرا من فتاويه، فقد وضع نظاما لها وأسماها جلسات الرؤى، وتفسيرها نوعان: «رؤى الحاضرين التي رأوها في منامهم، ورؤى الأسياد، وتسمى (التنزيلات) وهي تعاليم الجماعة.. يقومون بتدوينها على هوامش المصحف، ويمزجون بينها وبين تلاوة الآيات.. ومغفور للمريدين عدم حفظ القرآن، لكن غير مغفور لهم عدم حفظ التنـزيلات».

أمّا أقوى التنزيلات وأشهرها بينهم فهو تنزيل «نشوانا»، و«نشوانا» هي طبيبة الأسنان نشوى سعيد، عشيقة صلاح التي أخبرته بأنها رأته في رؤيا نورانية فأطلق عليها لقب أم المؤمنين.

نكمل فى الحلقة القادمة