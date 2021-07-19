يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، غدًا الثلاثاء، في أغلب الدول العربية، لأنّه مرتبط بوقفة عرفة وهي الركن الأساسي للحج، وحددت السلطات التونسية أنَّ موعد عيد الأضحى المبارك سيكون غدًا الثلاثاء، وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 فى تونس الساعة الخامسة و36 دقيقة صباح غد الثلاثاء، الموافق العشرين من يوليو الجاري.

ومن المقرر أنَّ يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في تونس بعد شروق الشمس، من 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويأتي عيد الأضحى العام الجاري في ظروف استثنائية تواجه تونس بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأعلنت الحكومة التونسية، أنَّ اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ستعقد اجتماعها الدوري أواخر شهر يوليو الجاري، لتقييم مدى فاعلية الإجراءات المتخذة لمكافحة الجائحة وتحديد ما إذا كان سيتمّ تشديد قيود كورونا أو تخفيفها طبقا لأوضاع البلاد.

وفرضت السلطات التونسية إغلاقًا جزئيًا في العاصمة تونس بدءا من شهر يوليو الجاري، ومنعت كل التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد، ارتفاعات قياسية في إصابات ووفيات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أول أمس السبت، تسجيل 140 وفاة و7524 إصابة جديدة بكورونا في تونس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 540798 إصابة، فيما بلغت حصيلة الضحايا 17354 حالة وفاة.

وترتفع إصابات ووفيات فيروس كورونا فى تونس بسبب انتشار سلالات المتحور البريطاني «ألفا» والهندي «دلتا» في معظم المحافظات.

فيما أشارت وزارة الصحة التونسية، منذ أكثر من أسبوع إلى انهيار منظومتها الصحية وأطلقت رئاسة الجمهورية التونسية نداءات الاستغاثة للمجتمع الدولي فهبت لنجدتها دول عربية وأوروبية عبر توفير جرعات من اللقاحات المضادة للفيروس والتجهيزات والمستلزمات الطبية.