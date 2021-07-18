عذبوه بتهمة خطف طفلة والشرطة برَّأته..مواطنون بكفرالشيخ يعتذرون لمتسول

قرروا إصلاح خطأهم ورفع ظلمهم عن الرجل المتسول الذي عذبوه وربطوه في عمود إنارة، بعد أن اتهمته طفلة بمحاولة اختطافها، وهو ما ثبت عدم صحته.

إعمالا بمقولة «جبر الخواطر على الله»، اعتذر أهالي قرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، لمتسول اتهمته طفلة من ابناء القرية بأنه كان يريد خطفها، وهو ما نفته تحريات مباحث مركز شرطة الحامول برئاسة المقدم محمد عماد، رئيس المباحث، ما جعل الأهالي يقبلونه على رأسه ويعتذرون له بالقرب من مكان تعذيبه حيث قيدوه بالأحبال وربطوه في عمود كهربائي وعذبوه.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للمتسول أثناء قيام شاب بتقبيله على رأسه، وفقا لـ محمد مرعي، عمدة قرية الكفر الشرقي، مؤكدا أن الأهالي قدموا الاعتذار للرجل واشتروا له ملابس جديدة إكراما له، ونشروا صورة التكريم على «فيس بوك»، مثلما فعلوا به أثناء تعذيبه وربطه في عمود كهرباء.

وقال أحد أهالي القرية إنهم قدموا اعتذارا للرجل قائلا: «حقك على راسنا، كنا غلطانين».

وكان أهالى قرية «الكفر الشرقي»، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، قد زعموا أن «أشرف.م»، قد جاء ليخطف أطفالهم، وكبلوا يديه وقدميه، ثم ربطوه في عمود إنارة بالقرية، بعدما زعمت طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، أنه تحدث معها وأراد خطفها، وأنه كان ممسكاً في يده «منديل»، وقام بتقطير قطرات غير معلومة عليها يشتبه أنها«مخدر»، على حد زعمهم، وضربوه ضربا مبرحاً حتى تمكن البعض من تسليمه لمركز شرطة الحامول.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ اللواء خالد العزب، إخطارا من مركز شرطة الحامول يفيد بقيام عمدة قرية الكفر الشرقي، محمد مرعي، بتسليم أحد الأشخاص وتبين قيام بعض الأهالي بالاعتداء عليه بالضرب وتكبيله من قدميه ويديه وربطه في عمود كهربائي، جرى ضبط 3 من المشاركين في عملية الاعتداء عليه، وتحرير محضر بالواقعة.