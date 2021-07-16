القبض على 3 أشخاص في الحامول لتعذيبهم متسولا.. «ربطوه في عامود وضربوه»

رجل خمسيني يبدو على هيئته أنه متسول، يرتدي جلبابا أبيض لكنه متسخ، أمسك به أهالي قرية «الكفر الشرقي»، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، زعموا أنه جاء ليخطف أطفالهم، كبلوا يديه وقدميه، ثم ربطوه في عامود إنارة بالقرية، بعدما زعمت طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، أنه تحدث معها وأراد خطفها، وأنه كان ممسكاً في يده بـ« منديل»، وقام بتقطير قطرات غير معلومة عليها يشتبه أنها« مخدر»، على حد زعمهم، وقاموا بضربه ضربا مبرحاً حتى تمكن البعض من تسليمه لمركز شرطة الحامول.

لم يكتف الأهالي بربط الرجل في عامود الإنارة، بل ضربوه ضربا مبرحا وفقا لما قاله في مركز الشرطة عقب تسليمه، ليتم القبض على 3 أشخاص وفقا لمصادر أمنية أكدت لـ« الوطن»، حيث جرى القبض على «صلاح.ا»، ونجله أحمد و«رضا.ف.ا»، بعدما صوروا الرجل ونشروا صوره وهو مقيد على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، وأضافت المصادر: «رجل متسول بيشحت في القرية من وقت للتاني، جت طفلة عندها 10 سنين قالت إنه كان عاوز يخطفها ومعاه منديل عليه مخدر، وصرخت ولمت الناس فجروا ورا الراجل فهرب».

ويشرح المصدر تفاصيل الواقعة من واقع أقوال الاهالي: «البنت قالت إنها كانت رايحة عن عمتها جنب بيتهم، وهو شاور ليها ولما راحت ليه كان عاوز يخطفها فصرخت والناس تجمعت، ولما هرب، جروا وراه وبحثوا عنه ولقوه في قرية الزعفران عن طريق إحدى كاميرات المراقبة، جابوه وربطوه في عامود كهرباء، وضربوه، وعمدة القرية محمد مرعي، سلمه للشرطة، وجرى ضبط 3 متهمين بضربه وتحرير محضر».

جاء الرجل من مركز أبو النمرس في الجيزة، ليتسول في قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، وفقا للمصدر: «اسمه أشرف.م، ومن إحدى قرى مركز أبو النمرس في الجيزة، ودائم التسول في المناطق المختلفة وفقا لروايات بعض الأهالي، ولما اتسأل في محضر أنكر الكلام اللي قالته الطفلة، وجرى تحرير محضرا للاشخاص جميعا تمهيدا للعرض على النيابة».

وتلقي مدير أمن كفر الشيخ اللواء خالد العزب، إخطارا من مركز شرطة الحامول يفيد بقيام عمدة قرية الكفر الشرقي، محمد مرعي، بتسليم أحد الأشخاص وتبين قيام بعض الأهالي بالاعتداء عليه بالضرب وتكبيله من قدميه ويديه وربطه في عامود كهربائي، جرى ضبط 3 من المشاركين في عملية الاعتداء عليه، وتحرير محضرا بالواقعة.