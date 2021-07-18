عاجل.. وزارة النقل تنفي تكريم وزير النقل لـ«كمساري» واقعة قطار منوف

نفت وزارة النقل ما جرى تناقله بشأن تكريم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لكمساري واقعة قطار منوف.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الفريق مهندس كامل الوزير، كرم اليوم عددا من قائدي القطارات، وعددا من العاملين بالهيئة، من الطوائف المختلفة، ليس من بينهم كمساري واقعة قطار منوف، وذلك ممن التزموا باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنع مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب.

وتهيب وزارة النقل بوسائل الإعلام تحري الدقة والصدق، فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل، وعدم إثارة البلبلة لدى الرأي العام.