«البترول»: 16 مليار جنيه تكلفة إدخال الغاز الطبيعي للقرى

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تتضمن إدخال الغاز الطبيعي في القرى، تمثل تيسيرا على المواطنين، من أجل تحسين الخدمات المقدمة إليها.

وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية أية عبدالرحمن، اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة، تشمل 1413 قرية، سيجري إدخال الغاز فيها، حيث تم الإدخال في 59 قرية، وجار العمل في 17 قرية آخرى، وسيتبقى العمل في 1337، حيث ينتظر إدخال المرافق والصرف الصحي، وسط تنسيق بين البترول والإسكان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه بتكلفة 16 مليار جنيه، سيجري مد الشبكات، وتوصيل الغاز للقرى، مبينا أن الغاز يشترط أن تكون الأماكن آمنة من أجل أمان المواطن.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الغاز الطبيعي، ثورة حبى الله بها مصر، لافتا إلى أن وزير البترول يتابع الخطة الزمنية لتوصيل الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة، في ظل متابعة مستمرة للتسليم ضمن التوقيتات المحددة التي وضعتها الدولة.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن الوزارة لديها كفاءات مدربة على توصيل الغاز في أسرع وقت، لافتا إلى أن تضافر جهود كل المسئولين من أجل تطبيق مبادرة حياة كريمة.