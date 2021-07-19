محمود أبو الدهب: سب شيكابالا حادث فردي.. ويجب نبذ التعصب

قال محمود أبو الدهب، لاعب النادي الأهلي سابقا، إن تهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك للنادي الأهلي بعد الفوز، أمس، على الفريق الجنوب إفريقي كان إنجازًا كبيرًا، لافتا إلى أن ما حدث من عدد من مشجعي النادي الأهلي من مهاجمة لنادي الزمالك وقائده كان مجرد أفعال فردية ولا تعبر عن رأي النادي الأهلي العريق، وليس للنادي يد فيه.

وأضاف «أبو الدهب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن النادي الأهلي نجح في تشريف الكرة المصرية خارجيا بعد فوزه بطولة كأس إفريقيا، وهو الشيء الذي يحسب للاعبين وأعضاء مجلس الإدارة، «كلنا كنا فرحانين ببيان التهنئة اللي أصدره النادي الزمالك، ولما حصل تطاول على نادي الزمالك مجلس الإدارة الأهلي قدم اعتذار رسمي».

وأوضح أنه من الضروري على اللاعبين نبذ التعصب والخلافات بينهم وأن يعمل كل منهم على مساندة شقيقه حال كانت هناك مباريات هامة خارجيا، «إحنا عايزين نرجع تاني زي زمان، وإحنا كنا كلعيبة كرة زمان بنساند بعض في المباريات الصعبة، ومش عايزين ندي فرصة لحد أنه يدخل بينا ويوقع، وأتمنى أن ننبذ التعصب خلال الفترة المقبلة».

من جانبه، قال الكابتن عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، إن سب نادي الزمالك واللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا أمر لا يليق بالنادي الأهلي أو جمهوره على حد سواء، لافتا إلى أن الدولة المصرية مسؤولة عن مثل ذلك التطاول على النادي ولاعبيه، «الدولة بتتساهل مع جماهير النادي الأهلي اللي مجموعة منهم بتنتمي لجماعة الإخوان المسلمين».

وتابع: «كان من الضروري على مجلس إدارة النادي الأهلي إرسال اعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك ولا تتوقف على الاعتذار على صفحة النادي على فيس بوك بعد التطاول على الاعب شيكابالا».