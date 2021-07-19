جثتان و11 مصابا في انقلاب سيارتين وحادث سير بالعريش والمنيا وكفر الشيخ

شهدت طرق المحافظات، أمس الأحد، 3 حوادث راح ضحيتها شخصان وأصيب 11 آخرون، وقعت في محافظات «شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ»، فلقيت أم مصرعها في انقلاب سيارة في العريش وأصيب باقي أفراد أسرتها وعددهم 5 أشخاص، كما أصيب 6 آخرون في انقلاب سيارة بمحافظة المنيا، ولقي شاب مصرعه في حادث سير بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما تم وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع أم وإصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالعريش

ففي محافظة شمال سيناء انقلبت سيارة ملاكي كانت تستقلها أسرة قرب قرية الروضة في العريش، على الطريق الدولي، ما تسبب في مصرع الأم، متأثرة بإصابتها، فيما أصيب باقي أفراد الأسرة بسحاجات وكدمات وجرى نقلهم لمستشفى العريش العام، لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شاب في حادث سيرة بكفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، لقي شاب يدعى «أحمد عادل بيومي» 20 سنة، مقيم بقرية الغانمية، مصرعه في حادث سير في مركز بلطيم، وجري نقله إلى مستشفى برج البرلس المركزي وتوفى بها متأثرا بإصابته.

إصابة 6 في انقلاب سيارة بمحافظة المنيا

وفي محافظة المنيا أُصيب 6 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تُقلهم على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبو قرقاص وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف 6 مصابين إلى المستشفى العام، وبالفحص تبيّن أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما تسبب في انقلابها وإصابة ركابها.