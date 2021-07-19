للذكور والإناث.. 26 مؤهلا مطلوبا للتقديم لكلية الشرطة 2021

أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات وحملة المؤهلات العليا في كلية الشرطة للعام 2021، ووصل عدد المؤهلات المطلوبة نحو 26 مؤهلا للذكور والإناث.

وفي إطار ما تقدمة جريدة «الوطن»، من سلسلة خدمات إخبارية متنوعة ومختلفة، نستعرض المؤهلات المطلوبة للتقديم في كليات الشرطة المصرية في التقرير التالي..

المؤهلات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2021

وجاءت المؤهلات المطلوبة للتقديم بكلية الشرطة 2021 بقسم الضباط المتخصيين، كالآتي..

- الطب البشري دكتوراه وماجستير «ذكور وإناث» تخصصات باطنة غدد وقلب وقسطرة وجهاز هضمي وأطفال ونساء واستقبال وطوارئ وسمعيات وأمراض دم ورعاية مركزة وصدر وعظام وتحاليل أورام وانف واذن وكلي وجلدية وتناسلية ورمد وأشعة.

- الطب البشري دكتوراه وماجستير (ذكور فقط) تخصصات جراحة قلب وصدر وجراحة عظام وجراحة المسالك وجراحة أورام وجراحة الأطفال وجراحة تجميل وجراحة قلب أطفال وأوعية دموية وجراحة عامة ومخ وأعصاب ومسالك وأمراض قلب وتخدير.

- الطب البشري دكتوراه وماجستير (إناث فقط) تخصصات الرعايات المركزة والمعامل.

- الطب البشري من حديثي التخرج ذكور وإناث.

- العلوم الطبية المساعدة بكالوريوس (ذكور وإناث) تخصصات تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعامل وعلوم الأشعة والتصوير ورعاية مركزة وتخدير.

- علاج طبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

- طب الأسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

- صيدله دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).

- طب بيطري بكالوريوس (ذكور فقط).

- تمريض بكالوريوس (ذكور وإناث).

- مجموعة الهندسة نظام 5 سنوات بكالوريوس «حاسبات واتصالات وميكانيكا قوى وكهرباء قوى وميكانيكا إنتاج وهندسة طبية ومدني وعمارة وهندسة بحرية (ذكور).

- الحاسبات والمعلومات نظام 4 سنوات بكالوريوس (ذكور).

- الحقوق (ذكور وإناث).

- التربية الرياضية (إناث).

- اقتصاد وعلوم سياسية (ذكور).

- فنون تطبيقية «ذكور وإناث»

- فنون جميلة ديكور (إناث)

- تربية موسيقية (ذكور)

- سياحة وفنادق (ذكور)

- علوم (ذكور)

- آداب تخصص مكتبات وعلم نفس واجتماع (إناث)

- خدمة اجتماعية (إناث)

- زراعة (ذكور)

- تجارة محاسبة (ذكور)

- إعلام علاقات عامة (إناث)

- ألسن ليسانس إنجليزي وفرنسي ترجمة وصيني وعبري (إناث وذكور)

اختبارات التقدم لكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين

وحددت الوزارة الاختبارات التي يمر بها الراغبين في التقدم لكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين، النجاح في الاختبارت الآتية..

1- اختبار القدرات: وهو اختبار موضوعي يقيس مستوى ثقافة الطالب المتقدم ومعلوماته العامة. يعتبر الطالب «غير لائق» إذا لم يحصل على 50٪ من إجمالي علامة هذا الاختبار المقرر، ولا يحق للطالب التقدم لهذا الاختبار في حالة الرسوب.

2- الحجم والشكل: حيث يتم قياس طول ووزن الطلاب للضباط المتخصصين والأقسام الثانوية للتأكد من استيفائهم لمعايير الطول والوزن المطلوبة. الارتفاع – 90 بوصة.

3- الاختبار الطبي الذي يجرى أمام اللجان الطبية المتخصصة (القومسيون الطبي) بكلية الشرطة، ويحق لمقدم الطلب في حال عدم تخطيه تقديم التماس مرة واحدة فقط.

4- الاختبار النفسي: يتم إجراؤه بمجموعة من الاختبارات النفسية، ولا يحق للفشل إعادته.

5- الاختبار الرياضي: يقوم الطالب بإجراء الاختبار الرياضي في بعض التمارين، ويحق للطالب تكراره مرة واحدة فقط في حالة الرسوب.

6- السمات: إذا نجح الطالب في اختبار الرياضيات، فإنه يخضع لمجموعة اختبار سمات الشخصية لقياس القدرات العقلية والخصائص الشخصية والمهنية وميول المتقدم، ولا يحق للمعيدين إعادة هذا الاختبار.

7- لجنة الاختيار (الهيئة): بعد أن يجتاز الطالب جميع الامتحانات السابقة بنجاح، يتم تقديمه إلى لجنة الاختيار، حيث يلتزم بمعايير التمايز المنصوص عليها في قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية، مع تهدف إلى أفضل العناصر.

8- الفحص الطبي المتقدم: حيث يمثل الطالب أمام لجنة طبية متخصصة لإجراء فحوصات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على «القلب – البطن»، مخطط كهربية الدماغ، مقياس السمع التقليدي، فحص سكر الدم، وتحليل وظائف الكبد والكلى والكشف عن المخدرات وضرورة تمريرها للقبول بكلية الشرطة 2021.