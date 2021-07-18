وزير التموين: أرخص سعر كيلو لحمة يبدأ من 65 جنيها والضاني بـ 95

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك غرفة عمليات مركزية على ديوان العام الوزارة وكل هيئاتها وهيئة السلعة التموينية مع وجود كل العمال وتعظيم الحملات على الأسواق لضمان سلامة السلع واستمرار ضخها وإتاحتها للمواطنين، لافتا إلى أن سعر كيلو اللحمة السوداني بـ 85 جنيها أما سعر كيلو المجمد 65 جنيها والضاني بسعر 95 جنيها للكيلو كسعر العام الماضي.

وأضاف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، «تم صرف نحو 80% من تموين الشهر الحالي وإحنا في يوم 19 عشان ندي أهالينا كل احتياطهم، وكافة المجمعات الاستهلاكية هتبقى فاتحة أول يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد في كافة المحافظات ورابع يوم العيد هيبقى بعضها فاتح وبعضها قافل والمخابز بتشتغل جميعا بنفس المعدل العادي من الساعة 5 الفجر لـ 5 بليل وبعد المخابز بتشتغل لـ 11».

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توفير أضاحي بالتقسيط حيث تقدم للحصول على عاملين في مؤسسة الأهرام ومؤسسة الأخبار وهيئات مختلفة من الدولة ويتم التقسيط لمدة 6 أشهر بالاتفاق مع الشركات المختلفة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم صرف أكثر من 10 آلاف رأس خروف مبردة ويمكن شراء الخروف كاملا أو نصفه أو جزء منه بجانب ذبح أكثر من 8000 أضحية في العيد، موضحا أنه يوجد 39 شادرا لبيع الخراف الحية في مختلف المحافظات.