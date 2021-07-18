تفاصيل مقتل شخص بسبب خلاف على حراسة أرض بمدينة نصر.. «أعدموه أمام نجله»

جثة هامدة غارقة في دمائها، بينما في الخلفية صوت محرك سيارة تطوي الأرض بسرعة كبيرة للابتعاد عن مكان الجثمان، كان ذلك هو المشهد الأخير الذي كتب نهاية أحد أفراد الحراسات الخاصة بدائرة قسم مدينة نصر بالقاهرة، إذ لقي الحارس الخاص المجني عليه مصرعه متأثراً بإصابته بطلق ناري اخترق جسده ليودي بحياته على الفور على مرأى ومسمع من نجله الذي شهد مقتل والده.

خلاف على خفرة أرض ينتهي بجثة

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطار من المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان أحد الأشخاص مصاب بعيار ناري أمام إحدى الشركات الواقعة في نطاق قسم الشرطة، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة من فريق البحث والتحري إلى المكان محل الواقعة وتواجد الجثمان، وكشفت تحريات المباحث أنّ المجني عليه له معلومات جنائية ويعمل حارس أمن خاص في إحدى الأراضي الزراعية كما تبيّن أنّ سبب وقوع جريمة القتل هو خلاف مع اثنين من زملائه على حراسة قطعة أرض.

مقتل الحارس أمام نجله وضبط المتهمين

الخلاف لم يكن سلمياً، حيث استقل المتهمان، لأحدهما معلومات جنائية، سيارة تعود ملكيتها إلى أحدهما وتوجها إلى مكان تواجد المجني عليه وما إن أبصراه رفقة نجله حتى ترجل أحدهما وصوَّب فوهة بندقيته الآلية ناحية الضحية وضغط على الزناد لتخرج طلقة وتستقر في جسده محدثة نافورة من الدماء، وعقب التأكد من مفارقته للحياة استقلا السيارة مرّة أخرى ولاذا بالفرار قبل أن تنجح مباحث أمن القاهرة فى ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات القانونية، إذ تم ضبطهما داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بعرضهما والسلاح المستخدم في الجريمة على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.