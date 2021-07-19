القومي للمرأة: فحوصات ما قبل الزواج تساعد على تلافي كثير من المشكلات

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ضرورة إجراء الزوجان لفحوصات ما قبل الزواج، قبل عقد القران، جاء وفق تعديلات لقانون صدر في عام 1993، وجرى التعديل عليه، لتلحق به تلك المادة في عام 2008، وهي المادة الملزمة بضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج للذكور والإناث، فيما يسعي بعض المواطنين، إلى تزوير مثل تلك الأوراق الهامة، «فيه أمور يسهل تلافيها حال إجراء الفحوصات».

وأضافت «يحيى»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك عددا من المواطنين، ممن اتخذوا من «التكالية» ثقافة لهم، حيث أنه لا يوجود لدى فئة كبيرة من المواطنين، ثقافة تخص التعامل مع العلم بشكل أكثر إيجابية، «لازم نرجع للعلم مرة تانية علشان نشوف الأصح بالنسبة لينا، وفيه حاجات ممكن تلافيها لو اتعاملنا معاها بدري».

وأوضحت أن هناك الكثير من المشكلات التي ترد إلى المجلس القومي للمرأة، يكون سببها الرئيسي عدم إجراء فحوصات ما قبل الزواج بشكل جيد، كما أن مكاتب شكاوى المجلس منتشرة على مستوى الجمهورية، وتتلقى الشكاوى من السيدات، «بنقدم ليهم الدعم النفسي والقانوني بالمجان، وفترة الخطوبة هي الفترة الوردية في حياة الزوجان، والناس بتشوف فيها البهجة، ولكن بعد الزواج للأسف الحياة بتختلف، وبنلاقي ناس بتسئ لبعض».

وأكدت أن المجلس يعمل على توعيه الفتيات، بضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج، عبر حملات لطرق الأبواب في القرى والنجوع.

وأشارت إلى أنه مع رقمنه الدولة ومؤسساتها، فسيسهل على صانع القرار، إصدار مثل تلك الشهادات بشكل إلكتروني، لا تلاعب فيه، ويتم إرساله للجهات المعنية بذلك، من قبل الوحدات الصحية، «ممكن تشتغل زي فكرة التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وده شكل من أشكال الحفاظ وضمان سرعة ودقة المعلومات، ومش هيكون فيها تلاعب».