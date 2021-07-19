أشرف زكي بعد إساءة الحويني: قدمت البلاغ وأتمنى تكون «البطلة» مبسوطة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تقدم ببلاغ ضد الشيخ حاتم الحويني بمجرد أن استيقظ من نومه أمس السبت، قائلا: «قدمت البلاغ أول ما صحيت من النوم عدل، مشغلتيش دماغي إن كان شال البوست ولا لاء».

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الأحد، أنه يريد الحويني وأمثاله أن يصمدوا في معركتهم حتى النهاية.

وتابع نقيب المهن التمثيلية: «أنا عايزهم يكملوا المعركة، لأننا مكملين، وأقسم بالله تليفوني مبيهمدشي وحجم الرسائل والتضامن اللي جالي من المصريين والعرب والفنانين والإعلاميين والموسيقيين وكل الناس والدنيا متضامنة».

وأشار إلى أن ما يتعرض له الفن حاليا، هجمة شرسة وقبيحة كشفت عن وجهها في هذا التوقيت مستغلة الأزمة التي سببتها تصريحات الفنانة حلا شيحة، وواصل: «وأنا أتمنى أن البطلة تكون مبسوطة».

وهو ما حاولت الإعلامية لميس الحديدي أن تفهم ما يقصده من تلك الجملة وهل يشير بها إلى الفنانة حلا شيحة، ورد «زكي»: «أيا ما كان بقى، البطلة اللي تسببت في أن ذويها يتشتموا ونقيبها يتشتم أتمنى أنها تكون سعيدة، أيا ما كان اسمها إيه».

وكان قد حاول الشيخ حاتم الحويني دعم الفنانة حلا شيحة في أزمة تصريحاتها الأخيرة التي انتقدت فيها قيام الفنان تامر حسني بطرح مشاهد من فيلمهما الأخير سويا «مش أنا» ضمن كليب غنائي على يوتيوب، حيث كتب تغريدة وصف الفن بـ«الهابط والساقط والسافل ومستنقع الفجور»، على حد زعمه، كما تطاول في هذه التغريدة على الفنان أشرف زكي أيضا.