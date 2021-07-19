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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

كتب:

حسام حربى
02:09 ص | الإثنين 19 يوليو 2021
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، والذي يعد إضافة لمسيرة العمل التنموي الشبابي، الذى تحتاجه مصر على الدوام.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر بجمهوريتها القادمة، ستكون بحاجة دائماً إلى كل جهد وطنى دؤوب، ومخلص يستهدف رفعة الوطن، وتحقيق هدفه في التنمية الشاملة التي رسخها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرة حياة كريمة الذى يعد بداية لتأسيس مجتمع ناهض، ومتماسك يؤسس لجمهورية جديدة رائدة وفاعلة.

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