سيد علي: ياسمين عبدالعزيز فاقت من الغيبوبة

أعلن الإعلامي سيد علي، خلال برنامجه «حضرة المواطن»، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فاقت من الغيبوبة إلا أنها مازالت في العناية المركزة.

وقال الإعلامي خلال برنامجه، «ياسمين كان لديها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع دكتور كويس أوي، ودخلت مستشفى كويس جدا، لكن المشكلة حدثت لها أثناء إجرائها منظارا فحدثت مشكلة في القولون، بسبب وجود فضلات، فمن هنا حدثت المشكلة، وظلت في غرفة العمليات وقتا طويلا جدًا».

وتابع: «ياسمين فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج وهتبقى زي الفل، لكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه؟».