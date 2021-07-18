أشرف زكي: معنديش معلومة عن حالة ياسمين عبدالعزيز.. ومحترم رغبة أسرتها

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه للأسف ليست لديه معلومات عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحا أن النقابة تحترم رغبة أسرة الفنانة، في عدم الكشف عن أي معلومات تخص حالتها إلا من خلالهم.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الأحد، أنهم في انتظار معرفة الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحا أن كل الفنانين يدعون لها بالشفاء منذ يومين.

وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أنه احتراما من النقابة للرغبة الأسرة، لن يستطيع أن يتحدث أو يدلي بأي معلومات تخص حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية، موضحا في الوقت ذاته أن أسرتها قد تعلن اليوم أو غدا تفاصيل حالتها الصحية.

وتابع: «لكن كان الله في عونهم، لأن اللي حصل ده مفاجأة وربنا يعينهم».

وأوضح أنه حاول أن يتواصل هاتفيا مع الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لكنه لم يرد عليه وأحيانا كان هاتفه غير متاح، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يقدر الحالة التي يمر بها زوجها الآن.

وواصل «زكي»: «أنا مقدر طبعا اللي هو فيه دلوقتي، وربنا معاه ويقومها بالسلامة، وهي غالية علينا كلنا وعلى كل جمهورها وأصدقائها».

وحول إذا ما كانت نقابة المهن التمثيلية ستتخد إجراء أو ستحاول مقاضاة الجهة المسؤولة عن الخطأ الطبي الذي تسبب في تلك الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قال: «لن نسبق الأحداث وفي الآخر ده قرار أسرة، والنقابة مع الفنانة في أي حاجة طبعا».

وأكمل: «أقسم بالله أنا مش عارف معلومة عن حالتها الصحية ولو عارف كنت قولتها، ولو فيه أي حاجة اسرتها عايزاها أإنا تحت أمرهم».