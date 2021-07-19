لطيفة تتبرع بـ 100 جهاز أوكسجين للمستشفيات التونسية لمكافحة كورونا

تبرعت النجمة التونسية لطيفة العرفاوي بمائة جهاز توليد أوكسجين لصالح السفارة التونسية بمصر، من إجل إرسالها تونس، لمواجهة الأزمة التى تمر بها بلادها بسبب جائحة كورونا.

لطيفة تقابل السفير التونسي فى القاهرة

وتقابلت المطربة لطيفة منذ ساعات مع السفير التونسي بالقاهرة، وتبادلا الحديث حول الوضع الصحي بدولة تونس، والمعاناة التى يقابلها الشعب التونسي بسبب جائحة كورونا المنتشرة فى البلاد.

وقامت السفارة التونسية بتوجيه الشكر للمطربة لطيفة عبر صفحتها الرسمية، حيث قالت: «توجهت السفارة التونسية بجمهورية مصر العربية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بالشكر إلى الفنانة التونسية المقيمة بمصر لطيفة العرفاوي والتي تبرعت بمائة جهاز توليد أوكسجين لفائدة المستشفيات وقامت بوضعها على ذمة السفارة في انتظار شحنها إلى تونس».

وجهت الفنانة لطيفة، رسالة للحكومة والشعب التونسي، قائلة إن الوضع في تونس سيئ من ناحية الوضع الوبائي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، معربة عن تمنياتها البالغة، بأن تتجاوز تونس هذه الجائحة، ويجري تعديل الوضع، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام».

وناشدت «لطيفة»، الشعب التونسي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة حتى تنكشف الغمة، موجهة حديثها في الوقت ذاته، للحكومة التونسية والرئاسة التونسية، وكل من له سلطة في البلاد بضرورة توفير اللقاحات، وعلى المواطنين مساندة الحكومة في هذا الأمر.

وتابعت المطربة التونسية: «نعرف إن الدنيا سايبة، لكن نقول لو أحنا وقفنا واستحملنا هتعدي الأزمة، نعرف الدنيا سايبة والدنيا الامتحانات، الوضع العمومي السياسي الاقتصادي مش جيد، إن شاء الله ربنا يعديها، قلبي معاكم ونتمنى منكم شوية صبر، ربي معانا ربي يحمي تونس».