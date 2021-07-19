غموض وتضارب يسيطران على أخبار الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

حالة من الغموض تسيطر على أخبار الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، خاصة مع تكتم أسرتها عن الإفصاح عن أي تفاصيل في الفترة الحالية تخص حالتها الصحية.

فقد اكتفى الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين عبدالعزيز، بمنشور يطلب من الجمهور الدعاء لها قائلا «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

بعد نشر المنشور التزم «العوضي»، الصمت فيما ظهر شقيقها وائل عبدالعزيز، وأعلن عبر «فيس بوك»، أن «ياسمين» حالتها خاطرة مطالبا الدعاء لها.

وبعيدا عن تصريحات الأسرة والمقربين، تتداولت أخبار أن الفنانة تعرضت لخطأ طبي أثناء إجرائها عملية جراحية بسيطة لإزاله كيس دهني من الرحم، ودخلت بعدها في غيبوبة، وهناك من ردد أن السبب هو إزالة ورم ليفي أدى لاستئصال جزء من المعدة.

بعد فترة صمت يعود وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة مرة أخرى وينشر عبر «فيس بوك»: «لما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي».

كما أعلن زوجها أحمد العوضي استياءه من الأخبار التي تناولت الحالة الصحية لزوجته، وكتب عبر «فيس بوك»: «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية إنها تهون عليها».

ورفض «العوضي»، أن يدخل في اي تفاصيل تخص حالة زوجته الصحية، ملتزما السرية التامة عن حال ياسمين عبدالعزيز.

ورغم أن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، ليست واضحة حتى الآن، لإصدقائها وجمهورها، إلا أن عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام وجهوا دعواتهم عبر صفحاتهم المختلفة، لياسمين عبدالعزيز، منهم أحمد حلمي ومني ذكي وحلا شيحة وكندا علوش وأمير كرارة وفيفي عبده.