من رجل أعمال مغربي إلى عمر كمال.. شائعات الزواج تطارد سمية الخشاب

نفى المطرب الشعبي، عمر كمال، شائعات ارتباطه بالفنانة سمية الخشاب، التي انتشرت خلال الأيام الماضية، قائلا: «أتمنى والله»، وبهذه الجملة البسيطة أغلق الحديث عن شائعة جديدة من الشائعات التي لاحقت الفنانة منذ انفصالها عن الفنان أحمد سعد.

وطاردت شائعات الارتباط، سمية الخشابة في الفترة الأخيرة، وترصد لكم «الوطن» أهمها في السطور التالية:

شائعة الزواج من رجل أعمال مغربي

في أواخر 2019، انتشرت بعض الصور للفنانة سمية الخشاب بلباس العُرس وهي في المغرب، وقيل وقتها إنها ارتبطت برجل أعمال مغربي.

وخرجت «الخشاب» في مقطع فيديو نفت فيه هذه الشائعة، مؤكدة أنها كانت في المغرب للتكريم، إلا أنهم كرموها بطريقة جديدة حيث ألبسوها فستان زفاف مغربي، موضحة: «التكريم كان مختلف شوية، واستقبالهم بزفة العروسة شيء فاق العقل، وحطوني في الهودج وبدأوا يزفوني، وأنا كنت سعيدة جدا بالطريقة دي، وبعدها طلعت إشاعات إن سمية اتجوزت واحد مغربي، لكن أنا متجوزتش في المغرب، ولكن دي محبة منهم وحاجة لطيفة».

شائعة زواج سمية الخشاب من خالد يوسف

شائعة أخرى نفتها «الخشاب» رغم أنها ترددت كثيرا في أوقات سابقة، وهي زواجها من المخرج خالد يوسف.

وفي لقاء مع برنامج «شيخ الحارة»، الذي أذيع في شهر رمضان عام 2019، نفت هذه الشائعات، وقالت إنها لم تتزوجه ولم تُخطب له في أي وقت من الأوقات.

شائعة ارتباط جديدة

شهر فبراير الماضي، نشرت «الخشاب» صورة لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مُعلقة عليها: «حبيبي، لقد حالفك الحظ لأنك تتأرجح مع الأفضل، وأنا جشع»، وظن البعض أنها ارتبطت ودخلت في علاقة عاطفية.

الفنانة نفت هذه الشائعة أيضا، في تصريحات إلى الوطن، مؤكدة أن «حب ربنا أحلى من البشر»، ورفضت «سمية» توضيح ما إذا كانت ستتزوج أم لا، بشكلٍ قاطع.

شائعة ارتباط الخشاب وعمر كمال

الأيام الماضية أثيرت شائعات جديدة حول علاقة مطرب المهرجانات عمر كمال، بالفنانة سمية الخشاب، إلا أن الأول قال: «سمية حلوة كده وشكل الستات المصرية الحلوين اللي بندلعهم»، نافيًا ما تردد عن زواجه من سمية الخشاب وارتباطه بها، قائلًا: «أتمنى والله».

وأكد «كمال» أن العلاقة بينهما عمل فقط: «الشعب المصري لما بيشوف اتنين بينهم كيميا بيقول إنهم هيتجوزوا».

وعلق مطرب المهرجانات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة اليوم»، الذي يقدمه إدوارد ونانسي مجدي على شبكة «أوربت»، على أغنيته مع الفنانة سمية الخشاب، مشيرًا إلى أنه قابلها في إحدى المناسبات الخاصة، وسألها عن الغناء، خاصة أنه يعرف هوايتها له، واتفقا سويًا على تقديم أغنية جديدة، موضحا أن سمية الخشاب اقترحت عليه استخدام الكلمة التي أطلقها عليها محمد رمضان «ملبن مصر».