إصابة 17 في حادث تصادم بصحراوي المنيا

أصيب فجر اليوم الاثنين، 17 شخصا، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص أجرة والأخرى أتوبيس، فجر اليوم، على الفور انتقلت سيارات الأسعاف الى موقع الحادث والجهات الأمنية وتبين وقوع الحادث بحري نفق البستان بالطريق الصحراوي الشرقي المار على المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

يشار أن الطريق الصحراوي شهد أمس الأحد، حادث انقلاب سيارة بنطاق مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مركز أبوقرقاص، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

وكثفت إدارة المرور من تواجدها بالطرق الرئيسية والشوارع الحيوية بالمدن والمراكز، وذلك للقضاء علي أي زحام أو تكدسات خلال أيام عيد الأضحي المبارك، ولمنع الاختناقات المرورية بالأماكن الحيوية.