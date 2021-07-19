فنزويلا توافق على اتفاق استقرار سوق النفط

أعلنت وزارة النفط الفنزويلية، أمس الأحد، إن بلادها وافقت رسميا على اتفاق استقرار سوق النفط الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الوزاري الـ19 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك+».

وقال وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، على حسابه بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، إن فنزويلا صادقت في الاجتماع الوزاري الـ19 لـ«أوبك+»، على التزامها بالاتفاق التاريخي الذي يضمن على المدى الطويل وبطريقة مستدامة استقرار سوق النفط العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

«العيسمي»: «أوبك+» أكدت موقفها الثابت إزاء أسس سوق نفط مستقر

وأشار «العيسمي»، في تدوينة أخرى، إلى أن «أوبك+»، أكدت من جديد موقفها الثابت إزاء أسس سوق نفط مستقر ومتوازن لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وأوضح الوزير الفنزويلي، أن التوافق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع يوضح رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، مضيفا أنه يعزز التوازن في سوق النفط والتنمية الاقتصادية في العالم.

وفي شهر مارس الماضي، وقع أعضاء «أوبك+» اتفاقا بشأن استقرار سوق النفط العالمية يهدف إلى توفير إمدادات ذات كفاءة وعائد عادل على رأس المال المستثمر.

وأمس الأحد، أعلن كبار منتجي النفط في اجتماع لمنظمة «أوبك»، الاتفاق على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل، كما تم تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل.

لتعطيل مساعي استعادة ذهب: بريطانيا تجدد اعترافها بـ«جوايدو» رئيسا لفنزويلا

من جانبها، جددت السلطات البريطانية، اعترافها بالمعارض خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا في خطوة تهدف لتعطيل مساعي «البنك المركزي الفنزويلي» لاستعادة ذهب بقيمة مليار دولار تحتجزه لندن.

وقال محامون يمثلون البنك المركزي، إن بيع الذهب سيمول الاستجابة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ويعزز النظام الصحي الذي دمرته أكثر من 6 سنوات من الأزمة الاقتصادية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ورفض «بنك إنجلترا»، المحتفظ بالذهب الفنزويلي الإفراج عنه، بعد أن انضمت الحكومة البريطانية مطلع 2019 لمعسكر دعم «جوايدو»، بدعوى أن فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في الانتخابات الرئاسية كان مزورا.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إن الحكومة تستعد لتجريد «الشبكة الوطنية البريطانية للكهرباء» من مسؤوليتها عن تشغيل نظام الطاقة الكهربائية في البلاد، لصالح هيئة مستقلة جديدة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الحكومة تعمل على خطط لتجريد الشبكة الوطنية من مسؤوليتها عن تشغيل نظام الكهرباء في البلاد لصالح هيئة مستقلة جديدة.

وأضافت «التايمز»، أن وزارة الطاقة تخطط للإعلان عن مناقصة لإطلاق نظام تشغيل مستقبلي قادر على إدارة قطاع الكهرباء، إلى جانب خطط لإطار حوكمة جديد لأنظمة الطاقة.