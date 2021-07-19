في 30 يوما.. 3 إجراءات للحصول على مدفن بالمحافظات

حددت وزارة التنمية المحلية، 3 إجراءات لابد أن يتبعها المواطن للحصول على تخصيص مدفن وترخيصه بالمحافظات خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب بالإدارة المحلية التابع لها.

الإجراءات التي يجب أن يتبعها مقدم الطلب

الخطوة الأولى: التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

الخطوة الثانية: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

الخطوة الثالثه: استلام الخدمة

شروط الحصول على الخدمة:

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخره

المستندات المطلوبة

- صورة من الترخيص.

موقع الخدمة: وحدات الإدارة المحلية

الرسوم:

متغيرة

المدة الزمنية للحصول علي الخدمة: 30 يومًا من طلب تقديم الخدمه

طرح 4371 مدفنا جاهزة بطريق الفيوم بنظام حق الانتفاع للمقيمين بالجيزة

وكشف مصدر بمحافظة الجيزة، انتهاء الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالمحافظة من تلقي استمارة الحجز مع المستندات الواردة بكراسة الشروط بالإعلان عن طرح 4371 مدفنا جاهزا بمساحة 21.66 بالكيلو 47 طريق الفيوم بنظام حق الانتفاع للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقرى التي لا يوجد بها مدافن بمحافظة الجيزة في 26 يوليو من الشهر الجاري المقبل.

وذكرت محافظة الجيزة، أنَّ الحصول على كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات بالعنوان الكائن بسوق الجملة بجوار مدينة الانتاج الإعلامى مقابل مبلغ 100 جنيه بأصل بطاقة الرقم القومي ولابد أن تكون سارية إضافة إلى صورة ضوئية واضحة مع العلم بأنه لن يلتفت لأية طلبات تقدم بعد المواعيد المحددة.

أسعار الجبانات المطروحة

وأشارت إلى أنَّ سعر الجبانة المتميزة يصل لـ80 ألف جنيه والعادية 65 ألف جنيه تقسط على 4 أقساط سنوية، لافتا إلى أنَّ مساحة المدافن تصل لـ21.66 مترعبارة عن عينين تحت الأرض حولهما سور ارتفاعه متران ونصف مبني بالطوب الوردي وباب حديد والمتميز يزيد عليه مظلة داخلية تصل حتى منتصف المدفن.

شروط الحصول على المدفن

- لابد أن يكون المتقدم للحصول على المدفن مصريًا لا يقل عمره عن 50 سنة.

- لم يحصل هو أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى على مدفن تابع للمحافظة من قبل وإلا سوف يلغى الترخيص في أي مرحلة من مراحل التعاقد أو سداد الأقساط مع خصم 10% من قيمة القسط الأول.

- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة في محافظة الجيزة والأحياء التابعة لها من المراكز والقرى التي ليس بها مدافن مع الالتزام بسداد الأقساط في موعدها وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة الشروط.

- عدم قيام الحاصل على المدفن بأي أعمال إنشائية في المدفن بعد استلامه إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز ويتم تسليم المدافن بعد انتهاء الشركة المنفذة من الأعمال.