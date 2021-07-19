رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل منزل بعين شمس

كتب:

الوطن
02:04 م | الإثنين 19 يوليو 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

توصلت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إلى تورط 4 أشخاص، وسيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة في أعمال التنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك المتهمة الخامسة ، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

اقرأ المزيد:

خطة الداخلية لمواجهة التحرش في العيد: فرق نسائية وتكثيف أمني

الداخلية السعودية تعلن اكتمال تفويج الحجاج إلى مشعر منى

الداخلية تكثف استعداداتها لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى

«الداخلية»: قافلة طبية للكشف على نزلاء سجن القناطر للنساء و«أبي زعبل»

بتخفيضات 40%.. «الداخلية» تواصل إطلاق المرحلة الـ18 من «كلنا واحد»