ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل منزل بعين شمس

توصلت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إلى تورط 4 أشخاص، وسيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة في أعمال التنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك المتهمة الخامسة ، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.