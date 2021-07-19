الطب البيطري: عقوبة ذبح الأضاحي أمام محل الجزارة والمنازل 10 آلاف جنيه

قال الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، إنّ المديرية وفرت مجازر لذبح الأضاحي بشكل مجاني، وتغطي كل مناطق القاهرة، حيث يوجد مجزر في المنطقة الجنوبية، ويستهدف مناطق مثل حلوان وطرة والبساتين والخليفة والسيدة زينب، وحتى المرج، «المواطن ملهوش عذر».

وحذر «زينهم»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، اليوم الاثنين، من ذبح الأضاحي في الشارع أو أمام محل الجزارة، وعقوبة ذلك دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه طبقا لقانون البيئة، وهناك لجنة تمر على الشوارع لتنفيذ هذا الأمر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة أنَّ لجان من وزارة البيئة والمحليات تنظم حملات في أول أيام العيد للتأكد من عدم ذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المحلات والمنازل، وتوجيه المواطنين بذبح الأضاحي في المجازر المجانية.

وعن الأثر البيئي وخطورة ذبح الأضاحي بالشارع، أوضح أن بعض الحيوانات تصاب بأمراض قد تنتقل للإنسان وتسبب أوبئة أو أمراض خطيرة لا يعرفها المستهلك العادي، كما أن ذبح الأضاحي في الشوارع من شأنه تلويث البيئة وسد المجاري وتلف شبكة الصرف الصحي وانتشار الحشرات والروائح الكريهة، وكل هذه مظاهر غير حضارية لا تليق بمصر.

وأوضح أنَّ الرقابة على هذه الظواهر يتمّ تكثيفها مع حلول عيد الأضحى، ويتمّ توزيع الفرق على 4 قطاعات في القاهرة، والرقابة تشمل الأسواق والمحلات للتأكّد من أن اللحوم جرى ذبحها في المجازر المخصصة، ومختومة بالأختام الحكومية الدالة على صحة وسلامة اللحوم للاستخدام الآدمي.

وأكّد أنَّ مديريات الطب البيطري تنظم حملات تحصين دورية تتم على مدار السنة، سواء كانت مرتبطة بالعيد أو غيره، حيث يوجد أمراض وبائية معروفة، يتم تحصين الأضاحي منها، مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي وحمى الثلاث أيام.