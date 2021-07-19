موعد صلاة عيد الأضحى 2021 بمحافظة البحيرة

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقًا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية، بأن العاشر من شهر ذي الحجة «أول أيام عيد الأضحى المبارك» يوم الثلاثاء 20 يوليو، على أن تؤدى صلاته بمدينة دمنهور 5:33 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 بدمنهور

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك في تمام الساعة 5:33 صباحًا.

ضوابط حضور صلاة عيد الفطر 2021 بالبحيرة

وأعلنت مديرية الأوقاف بالبحيرة، عن ضوابط محددة لحضور صلاة عيد الأضحى بمساجد مدن ومراكز البحيرة، على أن يكون الحضور وفقا للإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت مديرية الأوقاف عدة بنود على النحو التالي:

- ارتداء الكمامة لجميع المصلين.

- اصطحاب المصلى الشخصي.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي داخل المساجد.

- إغلاق دورات المياه بالمساجد المقررة لآداء صلاة عيد الفطر.

- فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.

- فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق والتنبيه مع التشديد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.