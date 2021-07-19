موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الفيوم.. بعد شروق الشمس بنصف ساعة  

ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الأضحى المُبارك، بعدما حددت دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الأضحى بالتنسيق مع المحكمة العليا في السعودية، الأمر الذي يجعل الكثيرون يسألون عن موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الفيوم، حتى يتمكنوا من الاستعداد مبكراً لآداء صلاة عيد الأضحى المُبارك، وخصوصاً أهالي محافظة الفيوم، حيث تجتمع الأسرة كاملةً ويرتدون ملابس العيد، ثم يذهبون معاً لأداء صلاة العيد في المسجد خصوصاً المساجد الكبرى والشهيرة، ويعودون بعد ذلك لذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم، ثم تناول الغداء معاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الفيوم.. 5:35 دقيقة

وحُدد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الفيوم، بعد شروق الشمس بنحو نصف ساعة، حيث تبدأ في الساعة 5:35 دقيقة، ويتوافد المُصلون على المساجد المخصصة لأداء صلاة العيد قبل موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بنحو نصف ساعة ليتمكنوا من حجز مكان قبل تزاحم المواطنين على المساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الفيوم.. الضوابط

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنّ صلاة عيد الأضحى المبارك ستُقام في المساجد الكبرى، ولن تقام في ساحات الصلاة أو خارج الساحات والمساجد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومنعاً لانتشار العدوى حتى يمر عيد الأضحى المبارك بسلام.

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة ارتداء المُصلين للكمامات، وحضور كل شخص بالكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم اصطحاب الأطفال خلال آداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الفيوم.. الخطبة

ووجهت وزارة الأوقاف الأئمة بأن تكون مدة التكبيرات 7 دقائق فقط، وألا تتجاوز خطبة العيد 10 دقائق، منعاً للتكدس والزحام لفترة طويلة، وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.